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17:25, 4 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасных методах лечения распространенных зимой болезней

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самостоятельное лечение ангины и тонзиллита могут быть опасны, заявил врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров. Об одном опасном методе терапии распространенных зимой болезней он рассказал «Ленте.ру».

Мухамадьяров объяснил: тонзиллит — это общее название для большого количества заболеваний горла, сопровождающееся воспалением миндалин, и ангина — одна из разновидностей тонзиллита, его острая форма.

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По словам оториноларинголога, во время ангины и тонзиллита на миндалинах появляются гнойные бугорки, которые причиняют боль. В народе бытует мнение, будто гной из миндалин надо удалять, но делать этого ни в коем случае нельзя, предупредил врач.

На гнойные пробки давят с помощью ватного тампона, марли, намотанной на кончик карандаша, ватными палочками, однако миндалина — очень нежная структура, ее легко травмировать. Белые казеозные массы, которые все принимают за гной, удаляются сами в процессе жевания или во время разговора. А давление на миндалины повышает риск осложнений и распространения инфекции

Нияз Мухамадьяровврач-оториноларинголог

Мухамадьяров настаивает: если пренебрегать этой рекомендацией врачей и выдавливать гнойные бугорки на миндалинах, все может закончиться, например, паратонзиллярным абсцессом — воспалением, при котором придется делать разрез для избавления от гноя.

При заболевании, по словам врача, следует соблюдать домашний режим, исключить занятия спортом, посещение бань и саун на две недели. Для облегчения боли он посоветовал рассасывать леденцы с анестетиками, использовать местные аэрозоли, а также орошать горло солевыми растворами.

При лечении ангины и тонзиллита не рекомендуется применять агрессивные препараты, содержащие йод и фурацилин, или пить очень горячие напитки, поскольку это может вызывать ожоги слизистой. В то же время надо помнить, что есть и бактериальные инфекции, которые требуют лечения антибиотиками, но для их назначения необходимо пройти обследование

Нияз Мухамадьяровврач-оториноларинголог

Если же лечение не помогает в течение четырех-пяти дней, если появляется отек на миндалинах, становится больно двигать шеей, следует немедленно обратиться к врачу, подытожил Мухамадьяров.

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      Наталья Обрядина
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