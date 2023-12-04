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03:21, 4 декабря 2023Силовые структуры

Wildberries рассказал о хищении 385 миллионов рублей

Wildberries: в 2021 году мошенники похитили у компании 385 миллионов рублей

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В 2021 году мошенники смогли похитить у Wildberries более 385 миллионов рублей. Об этом представитель компании рассказал РБК.

Преступники воспользовались «дырой» в системе оплаты. Они открывали на площадке свой магазин и наполняли его такими товарами как сертификаты на туристические поездки или курсы игры на гитаре. Затем злоумышленники оформляли покупку своего же товара, но оплату не производили. Wildberries фиксировала факт покупки и переводила собственные деньги «продавцам», после чего мошенникам оставалось лишь обналичить их.

Всего в таких схемах участвовали около 50 человек. Девять из них были осуждены, еще пятерым предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

В сентябре стало известно, что продавцы Wildberries пострадали более чем на 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. В ее рамках аккаунты предпринимателей взламывались, уменьшалась реальная стоимость вещей на сайте, а также создавался каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупали.

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      Марина Совина
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