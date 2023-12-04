Ювелир-рецидивист обокрал клиентов российской сети и пропал

В Новосибирске ранее судимый ювелир обокрал клиентов местной сети и скрылся

В Новосибирске ранее судимый ювелир обокрал клиентов местной сети и скрылся. Об этом сообщает НГС.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Пока силовикам известно о восьми пострадавших от его действий. Они ищут обвиняемого.

По данным портала, злоумышленник в салоне федеральной ювелирной сети принял у пострадавших украшения на ремонт и переплавку, взял деньги за работу и пропал вместе с украшениями. Один из обманутых местных жителей оценивает нанесенный ему ущерб в 200–250 тысяч рублей. Еще одна женщина, которая также стала жертвой ювелира, заявила, что он снимал помещение для мастерской в филиале сети, а не работал на нее.

Журналисты НГС выяснили, что обвиняемый дважды открывал свои ювелирные компании. В июне 2015 года его осудили за хищение ювелирных изделий у клиентов своей мастерской. Тогда мужчина получил три года колонии общего режима.