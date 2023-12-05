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18:44, 5 декабря 2023Россия

24-летняя россиянка решила раскалить масло в ковше и оказалась в реанимации

Shot: в Екатеринбурге девушка оказалась в реанимации из-за взорвавшегося ковша

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 24-летняя девушка оказалась в реанимации из-за взорвавшегося ковша с кипящим маслом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, россиянка, проживающая на улице Чемпионов, раскаляла масло в ковшике на электроплите.

Продукт загорелся, девушка запаниковала и решила потушить ковш водой. Произошел взрыв, который был такой силы, что кухонную и входную двери и стекла выбило, а остальная посуда расплавилась.

Горожанку госпитализировали с ожогом второй степени 20 процентов тела, а также ожогом кисти третьей степени. Как утверждает Shot, пострадавшая работает учительницей иностранного языка.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать 100 жильцов. Сейчас на месте работают экстренные службы. Правоохранители начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Нальчике 17-летняя девушка попала в реанимацию после взрыва газовой колонки в ванной одной из квартир. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее десять процентов ожогов тела и шок.

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      Анна Щербакова
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