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09:31, 5 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего главу красноярского ПФР попросили осудить на 13 лет за коррупцию

Прокурор потребовал осудить на 13 лет экс-главу красноярского ПФР за коррупцию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему главе Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Денису Майбороде за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор также потребовал оштрафовать фигуранта на миллион рублей и запретить 14 лет занимать определенные должности. Приговор огласят приговор 15 декабря.

В 2015 и 2017 году Майборода и его заместитель растратили денежные средства фонда при реализации госконтрактов на покупку нежилых помещений по завышенной цене. Ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый получил взятки на 18 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении таких контрактов.

Против экс-руководителя возбуждены дела по части 4 статьи 160 («Растрата») и части 6 статьи 290 («Получение взяток») УК РФ. Отмечается, что Майборода не признал вину.

Ранее Советский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю, признав его виновным в пособничестве. Экс-замглавы отделения посадили на 4,5 года за пособничество в растрате и получение взятки. Также он оштрафован на 400 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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