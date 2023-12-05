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20:19, 5 декабря 2023Мир

Директор ФБР пожаловался на засилье российских разведчиков в США

Директор ФБР Рэй: в США действует слишком много российских разведчиков и шпионов

Фото: Mark Wilson / Getty Images

На территории США действует слишком много российских разведчиков и шпионов. На это указал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает The Hill.

«У [русских] есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, пытаемся блокировать, предотвращать и разрушать всеми возможными способами», — пожаловался глава американской спецслужбы.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер усомнился в словах директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехе американской разведки в России. По словам эксперта, Бернсу известно, что российская сторона знает об американских шпионах. «Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали», — пояснил он.

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      Виктория Кондратьева
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