Экономист раскрыл причину неэффективности потолка цен на российскую нефть

Аналитик Чирков: рост котировок сделал бессмысленным потолок цен на нефть из РФ

Рост биржевых котировок сделал бессмысленным потолок цен на нефть, введенный странами «Большой семерки» (G7) и Австралией в отношении морских перевозок российского сырья. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

Вкупе со сложностью отслеживания возможных нарушений фактор биржевого удорожания сырья стал одной из главных причин неэффективности потолка цен. В результате в настоящее время дисконты на российскую нефть к другим сортам находятся на «вполне приемлемом» уровне как для отечественных экспортеров, так и для федерального бюджета, уточнил эксперт.

«Это видно даже на фондовых рынках: котировки акций российских нефтедобытчиков высокие, некоторые близки к достаточно долгосрочным максимумам. Все это показывает, что смысла во введении цен на российскую нефть не было никакого», — заключил Чирков.

Ранее о неэффективности западных санкций в отношении морских перевозок российской нефти заявили и аналитики финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA. В качестве одной из основных причин провала потолка цен на российскую нефть эксперты назвали «лазейки в нефтепереработке». Благодаря им Россия смогла поставлять Индии и другим азиатским странам огромные объемы нефти, а покупатели сырья, в свою очередь, стали перерабатывать его и поставлять без каких-либо ценовых ограничений — в том числе в Евросоюз.

На этом фоне потери России от сырьевых западных санкций ближе ко второй половине года резко снизились по сравнению с первым кварталом — со 180 миллионов евро в день в начале года до 90 миллионов в сутки в октябре-декабре 2023-го. При этом зарубежные трейдеры зачастую игнорируют потолок цен, из-за чего российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель, а около 48 процентов сырья из РФ все равно доставляются покупателям на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и Евросоюза, пришли к выводу эксперты CREA.