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07:01, 6 декабря 2023Россия

Россиян предупредили о вспышке гриппа

Иммунолог Болибок предупредил о серьезной вспышке гриппа в России этой зимой

Фото: РИА Новости

В этом году ситуация с гриппом в России будет гораздо серьезнее, чем в предыдущие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он также рассказал о других наиболее распространенных в сезон заболеваний респираторных инфекциях.

Иммунолог назвал COVID и грипп наиболее опасными респираторными заболеваниями этой зимой

«Гриппозная волна из Китая к нам потихонечку добралась, грипп будет достаточно серьезный. Эти последние три сезона с зимы 2019 года по эту зиму гриппа не было, иммунная система людей от гриппа отвыкла. У нас появилось поколение детей трех лет, которые вообще с гриппом никогда не сталкивались, их иммунная система вообще не знает, что такое грипп», — сказал специалист.

Я думаю, будет серьезная вспышка гриппа. Судя по срокам, это либо конец декабря, либо начало января

Владимир Болибокврач иммунолог-аллерголог

Как и в последние три года, наиболее опасной остается коронавирусная инфекция. Владимир Болибок подчеркнул, что растет заболеваемость, количество госпитализаций и летальных исходов.

Волна пойдет на спад во время морозов

Заболеваемость сильно зависит от погоды, отметил Владимир Болибок. Она увеличивается во время оттепели и уменьшается в морозы, добавил он.

«Волна идет на спад в зависимости от погоды. Если сейчас установится морозная солнечная погода, количество заболевших снизится, потому что люди будут стараться сидеть по домам и не ходить по морозу. С другой стороны, морозный воздух не полезен для вирусов, они в морозную погоду погибают. Если будет слякотная погода, переход через ноль и хмурое небо располагают к тому, чтобы дальше распространять вирусные инфекции. Для коронавируса самая благоприятная температура — плюс два — плюс семь. Это как раз наши зимние оттепели», — сказал врач.

Чтобы защитить организм от вирусов, стоит использовать те же средства, что и во время пандемии, отметил иммунолог. Он посоветовал носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и не выходить из дома с простудой.

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Как заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17 процентов. Однако число заболевших на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По итогам последней недели в стране также зарегистрировано более 97 тысяч случаев COVID-19. Это на 22,8 процента выше, чем в предыдущие семь дней, уточнили в ведомстве.

2 декабря Госкомитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что причиной волны респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители. Там отметили, что за последнее время в стране не выявили новые патогены.

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      Мария Сметанина
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