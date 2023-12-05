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13:50, 5 декабря 2023Россия

Глава СК потребовал доклад о двухлетней россиянке с катетером в легочной артерии

Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с куском катетера в артерии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой в Пермском крае, в легочную артерию которой попал кусок катетера. Об этом сообщает Telegram-канал СК.

Девочка родилась недоношенной в 2021 году. Чтобы ребенок набирал вес, ей в больнице поставили катетер, который порвался менее чем через сутки.

«В вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того как катетер оказался у сердца, извлечь из вены его не пытались», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе и предварительных результатах расследования.

Ранее похожая ситуация произошла в Свердловской области. По словам матери пострадавшего ребенка, катетер попал в сердце девочки в апреле 2022 года, в день, когда она родилась. Младенец появился на свет недоношенным, поэтому его перевели в реанимацию, где и попытались поставить катетер.

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      Никита Абрамов
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