Госдума одобрила введение управления имуществом лиц из недружественных стран

Госдума одобрила во II чтении право вводить управление имуществом иностранцев

Госдума приняла во втором чтении поправки, которые расширяют полномочия президента России и закрепляют его право устанавливать особые правила учета информации о ценных бумагах, а также разрешают ему вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. Об этом сообщает Интерфакс.

Одобренные полномочия закрепляются в федеральном законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Помимо права вводить временное управление в отношении находящегося на территории России «движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств» поправки разрешают главе государства в качестве мер, направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности страны, устанавливать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц, в том числе реализации обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению информации об их деятельности.

Согласно документу, президент в том числе получает право устанавливать особый порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые подлежат зачислению на специальные счета (учету на специальных счетах), включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер.

Принятые поправки носят ретроспективный характер и применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, отмечается в материале.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом, предусматривающий в том числе введение внешнего управления активами недружественных стран. Как пояснили в Росимуществе, речь не идет о лишении владельцев их активов и не касается прав собственности.