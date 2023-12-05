Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

Госдума одобрила закон, разрешающий частным охранникам ТЭК уничтожать БПЛА

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право частных охранникам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом стало известно из пленарного заседания нижней палаты парламента, которая доступна на сайте Думы.

Инициатива была разработана в целях усиления безопасности, а также антитеррористической защищенности объектов ТЭК от незаконного вмешательства с помощью беспилотников.

Проект предоставляет частным охранникам объектов ТЭК право пресекать функционирование БПЛА. На данный момент такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны, а также частных охранных предприятий, которые занимаются охраной объектов с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал сурово наказывать за публикацию фото и видео атак беспилотных летательных аппаратов. Парламентарий отметил, что законопроект по этой теме следует принять в ближайшее время.