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21:51, 5 декабря 2023Мир

В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

Представитель ХАМАС Хамдан отказался назвать число пленных израильских солдат

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан отказался называть число пленных израильских солдат, отметив, что время для этого еще не пришло, сообщает телеканал Al-Jazeera.

По его словам, в настоящее время движение не собирается раскрывать количество захваченных солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Время говорить об этом вопросе еще не пришло», — заключил он.

Ранее Хамдан уличил США и Израиль во лжи о якобы наличии в секторе Газа безопасных зон. По его словам, соответствующие заявления не соответствуют действительности. Он отметил, что еврейское государство превратило весь анклав в зону тотальной войны, нацеленной на женщин и детей.

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      Марина Совина
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