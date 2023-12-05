В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

Представитель ХАМАС Хамдан отказался назвать число пленных израильских солдат

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан отказался называть число пленных израильских солдат, отметив, что время для этого еще не пришло, сообщает телеканал Al-Jazeera.

По его словам, в настоящее время движение не собирается раскрывать количество захваченных солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Время говорить об этом вопросе еще не пришло», — заключил он.

Ранее Хамдан уличил США и Израиль во лжи о якобы наличии в секторе Газа безопасных зон. По его словам, соответствующие заявления не соответствуют действительности. Он отметил, что еврейское государство превратило весь анклав в зону тотальной войны, нацеленной на женщин и детей.