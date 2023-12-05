Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Глава генштаба ЦАХАЛ Ха-Леви: Израиль перешел к третьей фазе операции в Газе

Израиль начал третью фазе наземной операции против сил радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Ха-Леви. Его слова приводит армейская пресс-служба в Telegram.

«Мы перешли к третьему этапу наземных операций. Мы захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере сектора Газа, и теперь мы действуем против опорных пунктов боевиков на юге анклава», — объявил глава генштаба.

Военный подчеркнул, что все сомневающиеся в успехе операции ЦАХАЛ после недельного прекращения огня «ошибались, и ХАМАС уже ощущает это».

Ранее израильский генерал Ярон Финкельман заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ достигли центра крупнейшего города на юге сектора Газа.