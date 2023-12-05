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15:39, 5 декабря 2023Мир

Лавров и глава МИД Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян договорились о противодействии санкциям
Хоссейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров

Хоссейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах в Москве подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщает ТАСС.

«Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии», — отметил российский министр.

Ранее стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву с официальным визитом, где встретится с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря. Уточняется, что на встрече с российским лидером глава Ирана планирует обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также Палестину.

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      Семен Александров
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