Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 5 декабря 2023Путешествия

Летевший из России в Узбекистан самолет экстренно сел в другой стране

Uzbekistan Airports: летевший из Москвы в Термез самолет экстренно сел в Актобе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из России в Узбекистан, сменил курс и экстренно сел в другой стране. Об этом сообщается в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе МоскваТермез. Лайнеру пришлось приземлиться в международном аэропорту Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

По данным источника, к борту запросили скорую помощь. Известно, что воздушное судно планирует вылететь в точку назначения в ближайшее время.

Ранее летевший в Москву пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в российскую столицу из Калининграда 1 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке захотели поднять до 30 процентов. Что будет с рынком жилья?

      Анонсированы масштабные перемены на Восточном полигоне железных дорог России

      Россиянам назвали способ заставить СНТ почистить заваленные снегом ворота

      Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова

      Госдума ратифицировала соглашение с Минском об учебно-боевых центрах

      Известная российская юмористка назвала недостаток популярного курорта

      Летевший из России в Узбекистан самолет экстренно сел в другой стране

      В Европе заявили о провале потолка цен на российскую нефть

      Финансировавшего терроризм россиянина отправили в колонию на девять лет

      Российский боец Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости