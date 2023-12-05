Летевший из России в Узбекистан самолет экстренно сел в другой стране

Uzbekistan Airports: летевший из Москвы в Термез самолет экстренно сел в Актобе

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из России в Узбекистан, сменил курс и экстренно сел в другой стране. Об этом сообщается в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе Москва — Термез. Лайнеру пришлось приземлиться в международном аэропорту Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

По данным источника, к борту запросили скорую помощь. Известно, что воздушное судно планирует вылететь в точку назначения в ближайшее время.

Ранее летевший в Москву пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в российскую столицу из Калининграда 1 декабря.