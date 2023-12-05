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14:46, 5 декабря 2023Среда обитания

Люди рекордно загрязнили планету

The Guardian: выбросы углекислого газа в 2023 году достигнут рекорда

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Уходящий 2023 год может стать рекордным по выбросам углекислого газа. Об этом пишет The Guardian.

Глобальные выбросы углекислого газа, производимые сжиганием ископаемого топлива, уже достигли рекордных значений. Согласно отчету Глобального углеродного проекта, в 2023 году они превысят выбросы 2022 года на 1,1 процента. При этом специалисты указали, что за последние 10 лет рост выбросов углекислого газа существенно замедлился, однако отметили, что количество ежегодно выбрасываемых веществ продолжало расти. Согласно прогнозам, общий объем выбросов углекислого газа в 2023 году достигнет отметки в 40,9 гигатонны.

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Специалисты отметили, что такими темпами человечество с 50-процентной вероятностью не сможет удержать темпы роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом в течение семи лет, как это планируется согласно Парижскому соглашению.

Ранее исследователи Ellen MacArthur Foundation пришли к выводу, что широкое внедрение пластиковой упаковки позволит значительно сократить вредные выбросы, а также даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах. При самом амбициозном сценарии повторное использование упаковки поможет сократить выбросы парниковых газов на 35-69 процентов, уменьшить потребление воды на 45-70 процентов и снизить использование материалов на 45-76 процентов.

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      Мария Черкасова
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