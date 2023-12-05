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06:04, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Девушка раскрыла необычный способ отшить назойливого мужчину

Фото: Ikrom Chinaski / Unsplash

Пользовательница Reddit раскрыла необычный способ отшить назойливого мужчину. Она рассказала, что намеренно испортила воздух перед мужчиной в спортзале, чтобы он перестал флиртовать с ней.

«Я хожу в зал, чтобы потренироваться и расслабиться, и не рассматриваю его как место для общения», — объяснила автор поста. Однако недавно в спортзале к ней подошел молодой человек, который начал флиртовать с девушкой и попросил ее номер телефона. Она вежливо отказала.

Героиня истории добавила, что мужчина не принял отказ всерьез. Его поведение начало раздражать рассказчицу, поскольку мужчина мешал ей продолжать тренировку. «Во время нашего разговора мне пришлось испортить воздух. Я была вежлива и сдерживала газы, но он не собирался уходить. Пук был тихим, но вонючим», — объяснила она.

Героиня истории отметила, что мужчине потребовалось две секунды, чтобы уловить запах. «Он замолк, его выражение лица резко изменилось, мне пришлось закусить губу, чтобы сдержать смех», — вспомнила она и добавил, что после произошедшего мужчина ушел.

В комментариях под постом пользователи назвали оригинальным способ девушки избежать общения с настойчивыми людьми. «Химическое оружие, которое я одобряю», «Отчаянные времена требует отчаянных мер», — пошутили комментаторы.

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      Олег Давыдов
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