Девушкам раскрыли пять признаков скрытой симпатии мужчины

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас раскрыл в TikTok пять признаков скрытой симпатии мужчины к женщине. Специалист рассказал, что о расположении со стороны парня к девушке, в частности, может свидетельствовать его стремление получить совет именно от нее.

«Во-первых, мужчина высоко ценит мнение девушки, которая ему нравится. Во-вторых, это служит хорошим поводом заговорить с ней», — объяснил эксперт, говоря о том, что желание получить совет от женщины может говорить о симпатии обратившегося к ней парня.

«Когда мужчине нравится женщина, он всегда пытается подшучивать над ней», — также рассказал специалист. Кроме того, молодые люди всегда ищут повод написать личное сообщение девушке, которая им нравится, сообщил Лукас. «Он может отвечать на ваши сторис в соцсетях или отправлять мемы — все это для того чтобы начать с вами диалог», — обратился он к девушкам.

Лукас обратил внимание на то, что мужчина начинает копировать манеру общения девушки, которая ему нравится. «Он начнет использовать сленговые слова, которые вы употребляете, и даже зеркалить вашу тональность в разговоре», — отметил эксперт. Мужчина также часто интересуется личной жизнью девушки, если испытывает симпатию к ней, заключил он.

Ранее Джейкоб Лукас перечислил три признака несерьезного отношения со стороны мужчин. Эксперт предупредил, что, если молодой человек в течение трех месяцев утверждает, что пока не готов к роману, он вряд ли намерен вступить в отношения.