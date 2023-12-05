Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке захотели поднять до 30 процентов. Что будет с рынком жилья?

«Известия»: минимальный размер первого взноса по ипотеке могут повысить до 30 %

Размер минимального первоначального взноса по льготной ипотеке в России захотели поднять до 30 процентов на фоне быстрого роста кредитования, а также повышения стоимости квартир. С соответствующим предложением выступил Минфин, и теперь возможность принятия этих мер обсуждается в правительстве, сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке задумали повысить из-за перегретого рынка

Центробанк уже в течение достаточно продолжительного времени встревожен тем, что качество ипотеки в стране ухудшается. По словам директора департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, в последние годы более чем вдвое возросла доля заемщиков, которые отдают на погашение жилищного кредита большую часть своего дохода.

ЦБ намерен исправить эту ситуацию с помощью новых механизмов регулирования — например, с помощью получения полномочий на то, чтобы ограничивать возможность оформления ипотеки закредитованным россиянам.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ужесточать требования к ипотеке стремится и российское правительство. В начале декабря о планах кабмина увеличить размер первоначального взноса рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Введение таких мер он связывал с дальнейшим развитием ипотечного кредитования. При этом в предыдущий раз минимальный размер первого взноса повышали совсем недавно, в середине сентября — с 15 до 20 процентов.

Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса Марат Хуснуллин Вице-премьер РФ

По словам одного из собеседников «Известий», в случае повышения первоначального взноса параметр в 30 процентов будет применяться не ко всем программам с государственной поддержкой — при этом более подробная информация о том, для каких именно программ это, вероятнее всего, будет актуально, пока отсутствует.

Помимо повышения минимального размера первого взноса, Минфин выступил с инициативами о том, чтобы ввести ограничение по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50 процентов, и не позволить гражданам оформлять несколько льготных кредитов сразу. Помимо этого, в министерстве захотели выдавать жителям Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в льготную ипотеку не более шести миллионов рублей.

Повышение размера первого взноса позволит охладить рынок

Опрошенные «Известиями» эксперты остались единодушны во мнении, что повышение минимального размера первоначального взноса постепенно поможет охладить рынок. Однако перед этим граждане, считают специалисты, даже на фоне обсуждений темы о росте этого параметра, могут массово захотеть «запрыгнуть в последний вагон» и успеть приобрести квартиру в новостройке до тех пор, пока условия оформления льготного жилищного кредита не изменились.

Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная отметила, что повышение первоначального взноса должно происходить поэтапно, чтобы не просто остудить спрос, а избежать масштабных неприятных последствий перегрева рынка. «Важно не только повышать порог взноса, но и исключить схемы использования необеспеченных потребкредитов в целях получения ипотеки. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, потребуется время. Степень достаточности тех или иных мер будет соотноситься с динамикой рынка», — заключила она.

Мнения экспертов о будущем цен на новостройки после роста первого взноса разделились

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз обращала внимание, что массовые льготные ипотечные программы по ипотеке повышают цены на недвижимость. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил, что благодаря такому ужесточению требованию к жилищным кредитам цены на квартиры пойдут вниз вслед за уменьшающимся спросом. Возможное падение стоимости недвижимости, по его прогнозам, может достигнуть 25 процентов.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, напротив, усомнилась в том, что повышение первого взноса по льготной ипотеке приведет к удешевлению жилья. «С учетом того что денежные средства с эскроу-счетов застройщик получает лишь после завершения строительства, он вынужден закладывать в стоимость квадратного метра абсолютно все риски, которые могут отразиться на рентабельности проекта», — пояснила она.

Старший директор Группы рейтингов и финансовых институтов АКРА Ирина Носова и вовсе уверена, что если россияне бросятся покупать новые квартиры по «старому» первому взносу, из-за повышенного спроса «первичка» не только не будет терять в цене, а наоборот, продолжит дорожать. Однако она отметила, что в итоге на рынке неизбежно наступит охлаждение.