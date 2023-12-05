Москалькова рассказала о госпитализации

Омбудсмен Москалькова рассказала о своей плановой госпитализации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о своей плановой госпитализации. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ТАСС.

«Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — заявила омбудсмен.

Татьяна Москалькова — доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор. Москалькова дважды избиралась депутатом Государственной Думы (V и VI созыва). С 2016 года по настоящее время исполняет обязанности Уполномоченного по правам человека.