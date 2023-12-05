Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 5 декабря 2023Россия

Москалькова рассказала о госпитализации

Омбудсмен Москалькова рассказала о своей плановой госпитализации
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о своей плановой госпитализации. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ТАСС.

«Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — заявила омбудсмен.

Татьяна Москалькова — доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор. Москалькова дважды избиралась депутатом Государственной Думы (V и VI созыва). С 2016 года по настоящее время исполняет обязанности Уполномоченного по правам человека.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости