Популярный комик назвал неочевидное преимущество Москвы

Комик Хугаев сравнил новогоднее настроение в Москве и других городах России

Во всей России лишь в Москве по-настоящему чувствуется новогоднее настроение. Неочевидное преимущество столичной жизни в эфире развлекательного шоу «Два стола» назвали популярные комики Геворк Абрамян, Денис Гвоздев и Хетаг Хугаев.

Речь о российской столице зашла во время обсуждения празднования Рождества в Европе. Гвоздев считает, что торжественная иллюминация в районе Охотного Ряда и Красной площади в Москве создает новогоднее настроение, как нигде в стране. Хугаев добавил, что, пока в столице действительно отмечают Новый год, жители других городов просто переворачивают лист календаря.

Ранее живущие за границей россияне рассказали, как Новый год празднуют в других странах. В Аргентине, к примеру, в кругу соотечественников принято загадывать желания и зажигать бенгальские огни. Оказавшись в Великобритании и Турции, россияне не отказываются от пищевых привычек и подают на стол оливье, селедку под шубой и бутерброды с икрой.