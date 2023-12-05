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04:45, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги

Депутат Кучеренко: втягивание ВСУ в политические интриги приведет к катастрофе

Фото: Stringer / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что попытки втянуть ВСУ в «омут интриг и подковерной борьбы» закончатся катастрофически. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в стране в течение последних десяти лет вместо построения военной экономики проходила масса «космических конференций». Кучеренко подчеркнул, что они не имеют никакой практической ценности.

«И все это на фоне нескончаемого пиара, надоевших видосиков, политической трескотни и неполноценных государственных институтов, начиная с Верховной рады и правительства и заканчивая неконституционным "офисом" [президента Украины]», — отметил депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала наказать главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за неэффективность армии.

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      Марина Совина
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