Назван самый благополучный для жизни в России регион

«Известия»: ЯНАО возглавил рейтинг самых социально благополучных регионов России

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг самых социально благополучных регионов России. Это следует из результатов исследования Фонда развития гражданского общества за III квартал этого года, пишут «Известия».

Авторы исследования пояснили, что рейтинг они составили на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. Под последним критерием следует понимать фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимальный набор услуг на одного человека в месяц.

Средний уровень зарплат выше всего на Чукотке (141 тысяча рублей), в ЯНАО (140 тысяч) и в Москве (122 тысячи). Вслед за ЯНАО в топ самых благополучных для жизни регионов вошли Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области. Вслед за этими субъектами идет Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатка и Мурманская область.

«Понятно, что лидерами по уровню материального благополучия остаются нефтедобывающие субъекты и регионы Крайнего Севера, где выше зарплаты и больше расходы», — прокомментировал рейтинг глава политической экспертной группы Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что Чукотка стала регионом-лидером по способности жителей накопить миллион рублей. Жителям этого региона для накопления миллиона рублей нужно пять лет и четыре месяца.