Организаторы сорванных гей-вечеринок обратились к общественности с флагом России

Организаторы сорванных полицией гей-вечеринок обратились к общественности

Организаторы гей-вечеринок, сорванных полицией в Москве 1 декабря, обратились к общественности с флагом России. Их пост с комментариями по ситуации был опубликован в Telegram-канале Hunters Party.

Они пояснили, что силовики проводили в ЛГБТ-заведениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) антинаркотические рейды. Организаторы заверили, что оперативники вели себя «достаточно деликатно и корректно». Для проверки документов задержали двух иностранных граждан, которых вскоре отпустили.

«Были определенные вопросы в свете последних законов и решения Верховного суда. Мы объективно прошли проверку, юридически к нам претензий нет, протоколы не составлялись. Есть некоторые нюансы в определенных вопросах, но они решаемы», — говорится в сообщении Hunters Party. Свой пост организаторы сопроводили российским триколором.

По мнению организаторов, сейчас не стоит «драматизировать эту ситуацию». Необходимо подождать дальнейших разъяснений решения Верховного суда, заметили представители Hunters Party.

В конце сообщения организаторы вечеринок прикрепили сноску о том, что принадлежат к отечественному гей-сообществу. «У нас нет западной идеологии и своего флага, мы являемся частью российского общества, мы не враги нашей стране и нашему правительству», — подчеркивается в нем.

Московская полиция провела серию рейдов в городских клубах. Проверки начались вечером 1 декабря. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в ночное заведение на Малой Якиманке, в клуб у станции метро «Автозаводская» и стрип-клуб для мужчин, расположенный у станции «Полянка».

Ранее старейший гей-клуб Санкт-Петербурга закрылся после запрета Международного движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).