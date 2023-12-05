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05:00, 5 декабря 2023Из жизни

Мужчине оторвали пенис во время драки

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

В Индии хирурги успешно провели сложную операции по реконструкции оторванного пениса. Об этом сообщает The Times of India.

7 ноября около 11 утра в муниципальную больницу города Ахмадабада привезли 35-летнего пациента, которому во время драки оторвали пенис. Мужчина находился в критическом состоянии, ему экстренно провели операцию. Врачи отделения пластической хирургии пришили отрезанный орган с помощью микрососудистой хирургии. Процедура заняла около пяти часов и прошла успешно. Через 20 дней после операции медики объявили, что пациент здоров и скоро его выпишут.

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Процедура по прикреплению оторванного полового члена — очень сложная операция, поскольку она включает в себя восстановление соединения кровеносных сосудов и мочевыводящих путей.

Ранее сообщалось о фитнес-тренере из Индии, который решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он успешно продел пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги, но не смог его вытащить.

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      Алиса Дмитриева
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