Мужчине оторвали пенис во время драки

В Индии хирурги успешно провели сложную операции по реконструкции оторванного пениса. Об этом сообщает The Times of India.

7 ноября около 11 утра в муниципальную больницу города Ахмадабада привезли 35-летнего пациента, которому во время драки оторвали пенис. Мужчина находился в критическом состоянии, ему экстренно провели операцию. Врачи отделения пластической хирургии пришили отрезанный орган с помощью микрососудистой хирургии. Процедура заняла около пяти часов и прошла успешно. Через 20 дней после операции медики объявили, что пациент здоров и скоро его выпишут.

Процедура по прикреплению оторванного полового члена — очень сложная операция, поскольку она включает в себя восстановление соединения кровеносных сосудов и мочевыводящих путей.

Ранее сообщалось о фитнес-тренере из Индии, который решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он успешно продел пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги, но не смог его вытащить.