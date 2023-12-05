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11:08, 5 декабря 2023Путешествия

Пассажир летевшего в Уфу самолета пошутил о бомбе и сорвал вылет

78.ru: летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет задержался из-за шутки о бомбе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пассажир самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Уфу, пошутил о бомбе и сорвал вылет. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что рейс пришлось перенести на час из-за мужчины, который заявил, что воздушное судно заминировано. Пассажира задержала полиция, его мотивы устанавливаются.

Ранее пассажир другого российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, когда члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.

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      Зарина Дзагоева
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