Пассажирку с операцией на всем теле довели до слез после обыска с раздеванием

Пассажирку самолета венгерской авиакомпании Wizz Air с операцией на всем теле довели до слез после обыска с раздеванием в аэропорту Турции. Подробностями она поделилась в социальной сети TikTok, на пост обратил внимание британский таблоид Daily Star.

На опубликованных кадрах тиктокерша с ником @rhis991 плачет и жалуется, что сотрудницы воздушной гавани заставили ее снять повязки, которые ей наложили после косметической операции. Путешественница также заявила, что обыскивавшие ее женщины трогали и сжимали ее грудь, называли глупой девочкой и требовали, чтобы она поторопилась.

Блогерша описала обыск как «навязчивый и ужасный», добавив, что во время полета члены экипажа Wizz Air отказались приносить ей воду для приема антибиотиков и требовали удалить видео с записью инцидента с телефона.

Подписчики пассажирки поддержали ее в комментариях к публикации. «Это очень плохо и неправильно. Расскажите своему хирургу. Нужно жаловаться в аэропорт. Здесь каждый может написать электронное письмо», «Мне очень жаль, что это произошло с вами», — написали они.

Однако другие пользователи, летевшие одним рейсом с блогершей, отметили, что женщина просто хотела обратить на себя внимание. «Я был в том же самолете, что и она. Она кричала и записывала стюардесс, но они не сделали ничего плохого», — пояснил один из юзеров.

Ранее стюардесса канадской авиакомпании Air Transat вынудила пассажирку самостоятельно чистить переднее кресло от чужой крови.