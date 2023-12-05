Популярная блогерша вышла в свет в обнажающем грудь наряде

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй вышла в свет в обнажающем грудь наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

23-летняя инфлюэнсерша стала гостьей ежегодного бала Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе (Los Angeles’s Academy Museum of Motion Pictures). На кадрах папарацци она предстала в облегающем макси-платье со шлейфом и туфлях на массивной платформе и высоких каблуках. При этом одежда была оформлена шнуровкой в районе грудной клетки и открывающим спину вырезом, а сквозь прозрачную ткань просвечивала голая грудь знаменитости.

Также блогерша распустила уложенные волнами волосы, разделенные на прямой пробор, и сделала макияж в коричневой гамме, обведя контур губ карандашом.

Ранее в декабре сообщалось, что американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер также посетила ежегодный бал Музея киноакадемии в откровенном наряде без бюстгальтера. Для выхода в свет она выбрала красное облегающее платье в пол с длинными рукавами.