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11:44, 4 декабря 2023Ценности

Кендалл Дженнер появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица посетила ежегодный бал Музея киноакадемии (Los Angeles’s Academy Museum of Motion Pictures) в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала красное облегающее платье в пол с длинными рукавами. Сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала обнаженная грудь знаменитости.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дженнер распустила волосы, уложив их волнами, и сделала макияж в естественной цветовой гамме. В качестве украшения она надела миниатюрные серьги-кольца.

Ранее Дженнер снялась топлес и показала видео фанатам. Знаменитость предстала перед камерой, прикрывая рукой обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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