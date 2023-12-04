Кендалл Дженнер появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица посетила ежегодный бал Музея киноакадемии (Los Angeles’s Academy Museum of Motion Pictures) в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала красное облегающее платье в пол с длинными рукавами. Сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала обнаженная грудь знаменитости.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дженнер распустила волосы, уложив их волнами, и сделала макияж в естественной цветовой гамме. В качестве украшения она надела миниатюрные серьги-кольца.

Ранее Дженнер снялась топлес и показала видео фанатам. Знаменитость предстала перед камерой, прикрывая рукой обнаженную грудь.