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11:58, 5 декабря 2023Россия

Появилось видео со спасением упавшей на пути пенсионерки в московском метро

Появилось видео со спасением упавшей на пути женщины на станции метро в Москве

Появилось видео со спасением упавшей на пути пенсионерки на станции метро «Текстильщики» в Москве. Соответствующие кадры опубликовала газета «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

На ролике видно, как затормозивший поезд находится примерно в метре от мужчины, который помогает пожилой женщине взобраться обратно. Он спрыгнул с платформы, быстро поднял упавшую и ее вещи и выбрался сам.

Как пишет РЕН ТВ, машинист также успел вовремя затормозить. В столичном Дептрансе призвали пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь, поскольку это опасно для жизни.

4 декабря сообщалось, что пассажир выжил после падения на пути на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.

В октябре столкнулись два поезда на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Тогда пострадали четыре человека, от госпитализации они отказались.

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      Анна Щербакова
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