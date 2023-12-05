Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в 2024 году. Об этом сообщает Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — подчеркнул политик. Он также подчеркнул, что Россия, как, например, и Соединенные Штаты, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.

Ранее президент Бразилии пообещал, что российский лидер будет в безопасности во время своего визита в страну. Он также подчеркнул, что решение о возможном аресте главы России во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.