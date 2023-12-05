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02:45, 5 декабря 2023Мир

Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в 2024 году. Об этом сообщает Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — подчеркнул политик. Он также подчеркнул, что Россия, как, например, и Соединенные Штаты, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.

Ранее президент Бразилии пообещал, что российский лидер будет в безопасности во время своего визита в страну. Он также подчеркнул, что решение о возможном аресте главы России во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.

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      Марина Совина
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