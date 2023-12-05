Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре

Приготовившийся к аварийной посадке транспортный самолет Ан-12 благополучно сел на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба"», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Отмечается, что все восемь человек, находившиеся на борту, при аварийной посадке не пострадали.

5 декабря сообщалось, что самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Предварительной причиной нештатной ситуации назвали отказ триммера руля управления.