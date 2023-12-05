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13:21, 5 декабря 2023Россия

Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Приготовившийся к аварийной посадке транспортный самолет Ан-12 благополучно сел на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба"», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Отмечается, что все восемь человек, находившиеся на борту, при аварийной посадке не пострадали.

5 декабря сообщалось, что самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Предварительной причиной нештатной ситуации назвали отказ триммера руля управления.

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      Игорь Дмитров
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