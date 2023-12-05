Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

Известный американский эротический фотограф Холли Рэндолл рассказала об отношении к тому, что ее мать Сьюз Рэндолл работала в порноиндустрии и была одной из первых женщин-порнорежиссеров. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube.

«Моя мать была одной из первых эротических женщин-фотографов, а отец помогал ей с бизнесом, так что они работали в порноиндустрии еще до моего рождения», — сказала Рэндолл.

Фотограф призналась, что ее никогда не беспокоила работа родителей, так как они не скрывали ничего от нее. «В детстве родители объясняли мне, что они снимают фильмы для взрослых и делают фотосессии для взрослых, и говорили, что я еще маленькая», — вспомнила она, добавив, что в более сознательном возрасте ей стала понятна деятельность отца и матери.

Рэндолл отметила, что у нее было обычное детство. «У меня были определенные проблемы в школе, когда дети смеялись надо мной и знали о работе моих родителей, но это не сильно повлияло на меня», — пояснила она. По ее мнению, работа родителей в порно травмирует детей только в том случае, если они случайно узнают об этом.

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