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20:14, 5 декабря 2023Путешествия

Разгневанная пассажирка объявила бойкот авиакомпании и нашла поддержку в сети

Пассажирка объявила бойкот Frontier и пожаловалась на закатившую глаза работницу

Кадр: @tamika_thats_it

Разгневанная пассажирка Frontier объявила бойкот авиакомпании из-за смены выхода на рейс незадолго до вылета и нашла поддержку в сети. На жалобу девушки обратило внимание издание The Sun.

Уточняется, что путешественница по имени Тамика опоздала на свой самолет из Атланты в неустановленный город, поскольку перевозчик внезапно поменял выход на посадку. Ей пришлось пересечь авиагавань, чтобы оказаться в нужном терминале, однако все усилия оказались напрасны. На борт пассажирка так и не попала, поэтому решила бойкотировать авиакомпанию в соцсетях.

«Плата за перебронирование составляет 99 долларов (9,1 тысячи рублей). Следующий прямой рейс состоится не ранее утра понедельника, а сейчас суббота», — заявила Тамика, пожаловавшись также, что работница авиакомпании отказалась ей помочь и закатила глаза.

Ранее пассажирка самолета американской авиакомпании American Airlines пожаловалась членам экипажа на ублажавшего себя во время полета попутчика и не получила никакой реакции. Женщина, которая не пожелала называть свое имя, призналась журналистам, что сидевший рядом мужчина сначала рассказал ей о своей поездке к дочери и внуку и предложил выпить, от чего она отказалась.

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      Зарина Дзагоева
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