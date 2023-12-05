Разгневанная пассажирка объявила бойкот авиакомпании и нашла поддержку в сети

Пассажирка объявила бойкот Frontier и пожаловалась на закатившую глаза работницу

Разгневанная пассажирка Frontier объявила бойкот авиакомпании из-за смены выхода на рейс незадолго до вылета и нашла поддержку в сети. На жалобу девушки обратило внимание издание The Sun.

Уточняется, что путешественница по имени Тамика опоздала на свой самолет из Атланты в неустановленный город, поскольку перевозчик внезапно поменял выход на посадку. Ей пришлось пересечь авиагавань, чтобы оказаться в нужном терминале, однако все усилия оказались напрасны. На борт пассажирка так и не попала, поэтому решила бойкотировать авиакомпанию в соцсетях.

«Плата за перебронирование составляет 99 долларов (9,1 тысячи рублей). Следующий прямой рейс состоится не ранее утра понедельника, а сейчас суббота», — заявила Тамика, пожаловавшись также, что работница авиакомпании отказалась ей помочь и закатила глаза.

Ранее пассажирка самолета американской авиакомпании American Airlines пожаловалась членам экипажа на ублажавшего себя во время полета попутчика и не получила никакой реакции. Женщина, которая не пожелала называть свое имя, призналась журналистам, что сидевший рядом мужчина сначала рассказал ей о своей поездке к дочери и внуку и предложил выпить, от чего она отказалась.