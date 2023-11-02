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20:19, 2 ноября 2023Путешествия

Пассажирка самолета пожаловалась на ублажавшего себя во время полета попутчика

WFTV: пассажир American Airlines ублажал себя в полете и возмутил попутчицу

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажирка самолета американской авиакомпании American Airlines пожаловалась членам экипажа на ублажавшего себя во время полета попутчика и не получила никакой реакции. Подробности истории рассказал телеканал WFTV.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Орландо в Даллас, США. Женщина, которая не пожелала называть свое имя, призналась журналистам, что сидевший рядом мужчина сначала рассказал ей о своей поездке к дочери и внуку и предложил выпить, от чего она отказалась.

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Однако позже пассажирка почувствовала какое-то движение в соседнем кресле. «Он смотрел прямо на меня, и его тело было повернуто ко мне. Я увидела, что его пальцы были на шортах и ​​находились в области паха. И он просто ласкал себя», — возмутилась очевидица произошедшего.

Путешественница сообщила изданию, что она сразу же встала со своего места и пошла к бортпроводникам, чтобы поставить их в известность о непристойных действиях попутчика. Но стюардесса лишь пересадила ее на другое место в хвосте самолета и больше никак не отреагировала на жалобу.

Пассажирка была разочарована тем, что бортпроводница не рассказала об инциденте остальным членам экипажа и сотрудникам аэропорта. По ее словам, ублажавший себя мужчина спокойно вышел из самолета после посадки.

WFTV также уточняет, что представители перевозчика предложили женщине пять тысяч миль в качестве компенсации. Но она посчитала это «пощечиной» и заявила, что вместо этого хочет, чтобы ее попутчика привлекли к ответственности.

Ранее бортпроводник авиакомпании Aeromexico незаметно сфотографировал пассажирку под юбкой и случайно попал на видео. На кадрах видно, как девушка ждет очереди, чтобы пройти к своему креслу, а стоящий рядом член экипажа снимает ноги путешественницы.

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      Марина Черняк
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