Агрессия, насилие и мысли о суициде. У Бритни Спирс заподозрили загадочную и редкую болезнь. Что о ней известно?

Daily Mail: странные танцы Бритни Спирс объяснили психическим расстройством

Из-за провокационных танцев на камеру поклонники заподозрили у Бритни Спирс редкое и загадочное психическое расстройство. Странное поведение популярной американской певицы они связали с акатизией — малоизученным синдромом, который, как считается, развивается из-за начала приема антипсихотических препаратов или их резкой отмены.

Что известно об этом синдроме?

Акатизия — это двигательное расстройство, которое проявляется постоянной потребностью двигаться из-за беспричинного беспокойства и невозможности расслабиться. Пребывание в состоянии покоя вызывает у людей с этим синдромом сильное внутреннее напряжение, которое и побуждает их двигаться, чтобы уменьшить проявление этих симптомов и успокоиться.

Пока акатизия — это довольно малоизученное расстройство. Ученые до конца не знают, что именно провоцирует его развитие, но они все же выделяют несколько основных триггерных факторов. По мнению психиатров, чаще всего этот синдром является побочным эффектом приема нейролептиков, антидепрессантов и антипсихотических препаратов. Специалисты объясняют это осложнение тем, что препараты этих категорий влияют на выработку гормона дофамина, который отвечает не только за настроение и чувство удовольствия, но и за движение мышц.

Отмечается, что частота возникновения акатизии выше при приеме нейролептиков первого поколения, особенно таких высокоэффективных средств, как галоперидол, чем при приеме нейролептиков второго поколения

Еще одна распространенная причина акатизивного синдрома — хронический алкоголизм, так как из-за токсического действия спиртного нейроны головного мозга атрофируются. Кроме того, акатизия наблюдается на фоне приема наркотиков, злоупотребления нейростимуляторами и при развитии паркиносонизма.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Почему заподозрили акатизию у Бритни Спирс?

Представители организации Akathisia Alliance for Education and Research, которая занимается изучением акатизии, и поклонники Спирс заподозрили у нее эту болезнь из-за того, что певица уже долгое время публикует в соцсетях ролики с лихорадочными танцами. Также их встревожили видео, на которых Спирс разговаривает с камерой, ерзая, постоянно перенося вес с одной ноги на другую и раскачиваясь взад-вперед.

Специалисты считают, что заболевание у Спирс началось в 2019 году. Тогда певицу госпитализировали в психиатрическую клинику после того, как она разорвала контракт на ежедневные выступления в Лас-Вегасе. Возможно, акатизию спровоцировали стабилизатор настроения литий и антипсихотический препарат кветиапин, которые певица принимала против своей воли, пока находилась под опекой отца.

Сама Спирс, комментируя свое состояние в тот период, сообщала, что препараты опьяняли ее до такой степени, что она не могла нормально поддерживать беседу.

Я буквально чувствую эти отвратительные лекарства в своем желудке. У меня такое чувство, что лекарство меня убивает Бритни Спирс

Чем опасна акатизия?

Акатизия, как отмечают врачи, достаточно опасное состояние. Постоянная потребность в движении часто приводит к бессоннице, сильному утомлению. Кроме того, согласно данным организации по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research, в некоторых случаях проявления синдрома настолько мучительны, что могут привести к появлению суицидальных мыслей.

Кадр: @britneyspears

Ситуация осложняется тем, что диагностика акатизии крайне сложна. Не существует ни лабораторных, ни рентгенографических тестов, которые помогали бы распознавать эту болезнь. Вместо них врачи вынуждены полагаться на клиническое наблюдение за пациентом.

Для оценки тяжести акатизии медики могут использовать такие инструменты, как специальная шкала Барнса (BARS) для оценки акатизии, опрос родственников и наблюдение за поведением больного без его ведома

В статье 2017 года психиатры Техасского университета заявили, что неспособность распознать акатизию может иметь катастрофические последствия. «Возрастающая тяжесть симптомов этого синдрома связана с появлением и усугублением суицидальных мыслей, агрессии и насилия», — отмечали специалисты.

Врачи подчеркивают: своевременная диагностика акатизии очень важна. Это состояние может вызвать стресс у пациента, повлиять на результаты лечения или вызвать обострение основного психического заболевания.

