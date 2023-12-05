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11:54, 5 декабря 2023Из жизни

Подразделение ЦРУ нашло девять объектов внеземного происхождения

Daily Mail: одно из подразделений ЦРУ занималось поиском кораблей пришельцев

Фото: Alex Milan Tracy / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Одно из подразделений ЦРУ якобы в течение 20 лет занималось координацией поисков и сбора обломков кораблей пришельцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Анонимные источники издания утверждают, что с 2003 года центральную роль в этой области играл так называемый Офис глобального доступа, относящийся к Директорату по науке и технике ЦРУ. Его более традиционная роль — организация тайной доставки, а затем эвакуации американских военнослужащих на территории недружественных стран.

По сведениям источников Daily Mail, организации удалось найти по меньшей мере девять объектов внеземного происхождения.

Есть минимум девять транспортных средств. Все они были найдены в разных обстоятельствах, связанными с их физическим состоянием. В случае крушения они получают значительные повреждения. Другие, и таких аппаратов два, полностью целы

один из источников Daily Mail

В июле в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».

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Ранее Минобороны США ответило на обвинения в сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях. Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что достоверной информации, подтверждающей существование каких-либо правительственных программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями, не выявлено.

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      Олег Парамонов
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