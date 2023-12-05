Рогов: получение Киевом помощи от США будет зависеть от размера отката

Получение Киевом помощи от США и ее размер будет зависеть от размера отката. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишетРИА Новости.

Рогов связал получение поддержки с процентом, который киевский режим сможет отдать американским покровителям и лоббистам. «[Владимиру] Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше», — подчеркнул он.

По его словам, украинского президента связывают с лидерами западных стран жесткие коррупционные отношения, и именно этим объясняется стремление помогать Киеву, невзирая на низкие рейтинги действующей на Украине власти.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.