Россиянам напомнили о сухом законе как эффективной мере повышения рождаемости

Эксперт Чесноков назвал сухой закон эффективной мерой повышения рождаемости

В советское время существовали эффективные меры улучшения демографической ситуации, одной из которых можно назвать сухой закон, который положительно сказался на повышении суммарного коэффициента рождаемости. Об этом заявил руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков, сообщает во вторник, 5 декабря, радиостанция «Говорит Москва».

«Из ярких и неоднозначных мер — это сухой закон, который сказался на повышении суммарного коэффициента рождаемости. Потому что часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере. Эта мера привела к повышению рождаемости», — сказал эксперт.

Ранее в Госдуме назвали недопустимым возвращение налога на бездетность. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей.