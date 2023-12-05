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11:40, 5 декабря 2023Забота о себе

Россиянам подсказали способ отличить опасную боль в груди от неврозов

Сердечный приступ отличается от невроза тем, что боль в груди бывает постоянно

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Боль и жжение в груди появляются не только на фоне серьезных нарушений в работе сердца. Неприятные симптомы также может спровоцировать невроз, считают эксперты телеканала «Доктор». Их способы отличить опасную боль от временного недомогания приводит «Российская Газета».

Эксперты отметили, что в стрессовых ситуациях нередко возникает ощущение щемления в груди, боль в области сердца и одышка. По их словам, в большинстве случаев эти симптомы являются проявлением невроза и проходят сами собой, если человек успокоится, сделает несколько глубоких вдохов и расслабит мышцы.

Эксперты подсказали, что стоит встревожиться и обратиться за консультацией к врачу, если подобные покалывания и болезненные ощущения в груди бывают постоянно. Еще один опасный признак, свидетельствующий о проблемах в работе сердечной мышцы, — появление боли в груди сразу после остановки физической активности.

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Также отмечается, что популярные препараты, как корвалол, валосердин, валокордин и валемидина бесполезны при резкой боли в сердце. По словам экспертов, они имеют накопительный эффект и могут помочь лишь при длительном употреблении, боль же в груди они снимают благодаря своим седативным свойствам.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупп предупредила, что длительные усталость и слабость могут быть симптомами инфекционных, соматических и психических заболеваний. По словам Шуппо, чаще всего с жалобами на слабость и усталость обращаются пациенты в возрасте 40-59 лет.

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      Екатерина Улитина
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