Россиянам подсказали способ отличить опасную боль в груди от неврозов

Сердечный приступ отличается от невроза тем, что боль в груди бывает постоянно

Боль и жжение в груди появляются не только на фоне серьезных нарушений в работе сердца. Неприятные симптомы также может спровоцировать невроз, считают эксперты телеканала «Доктор». Их способы отличить опасную боль от временного недомогания приводит «Российская Газета».

Эксперты отметили, что в стрессовых ситуациях нередко возникает ощущение щемления в груди, боль в области сердца и одышка. По их словам, в большинстве случаев эти симптомы являются проявлением невроза и проходят сами собой, если человек успокоится, сделает несколько глубоких вдохов и расслабит мышцы.

Эксперты подсказали, что стоит встревожиться и обратиться за консультацией к врачу, если подобные покалывания и болезненные ощущения в груди бывают постоянно. Еще один опасный признак, свидетельствующий о проблемах в работе сердечной мышцы, — появление боли в груди сразу после остановки физической активности.

Также отмечается, что популярные препараты, как корвалол, валосердин, валокордин и валемидина бесполезны при резкой боли в сердце. По словам экспертов, они имеют накопительный эффект и могут помочь лишь при длительном употреблении, боль же в груди они снимают благодаря своим седативным свойствам.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупп предупредила, что длительные усталость и слабость могут быть симптомами инфекционных, соматических и психических заболеваний. По словам Шуппо, чаще всего с жалобами на слабость и усталость обращаются пациенты в возрасте 40-59 лет.