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06:42, 5 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

ВС РФ почти полностью заняли застройку в населенном пункте перед Курахово

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные на донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Донецк и другие города и села Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

По его словам, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Российским силам осталось занять несколько домов, после чего «оборона противника полностью рухнет», добавил боец Вооруженных сил (ВС) России.

Он уточнил, что дальше вглубь украинских позиций в районе Курахово, который контролируют ВСУ, идет сеть защитных укреплений.

2 декабря Южная группировка войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии взяла под контроль населенный пункт Артемовское, сообщили ранее в Минобороны. В результате, указали военные, «улучшилось положение по переднему краю».

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      Марина Совина
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