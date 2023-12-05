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13:37, 5 декабря 2023Бывший СССР

Российские войска начали зачистку лесопосадки у Артемовского

Отряды ВС России начали зачистку укрепрайонов и лесополос у Артемовского в ДНР

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали зачистку лесопосадки и укрепрайонов украинских войск в районе Артемовского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил представитель отряда подразделения «Север-V» добровольческо-штурмового корпуса, передает РИА Новости.

«В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги», — сказал военный.

По его словам, Российская армия уничтожает опорные пункты противника. «В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается», — подчеркнул боец.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений, несущих службу на донецком направлении.

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      Алевтина Запольская
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