Российский «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море

Российский корабль «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашел в Южно-Китайское море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство пишет, что корабль прошел через Сингапурский пролив. «При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — заявили в ТОФ.

Там добавили, что экипажем БПК выполнены, в частности, мероприятия по повышению боевой готовности.

В ноябре «Адмирал Трибуц» прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам.