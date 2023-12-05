Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:43, 5 декабря 2023Наука и техника

Российский «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море

Российский корабль «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашел в Южно-Китайское море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство пишет, что корабль прошел через Сингапурский пролив. «При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — заявили в ТОФ.

Там добавили, что экипажем БПК выполнены, в частности, мероприятия по повышению боевой готовности.

В ноябре «Адмирал Трибуц» прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      В отношении кинувшего гранату в знакомых россиянина возбудили дело

      Пассажир отсудил у российского аэропорта сотни тысяч рублей за сломанную ногу

      Раскрыт предполагаемый заработок Меладзе в России за 2023 год

      Месси признан спортсменом года по версии Time

      Рынок игровых консолей рекордно вырос

      Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева раскрыла секрет стройности

      Украинских депутатов лишили отпусков до конца боевых действий

      Врач раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости