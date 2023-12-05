Российского экс-чиновника заподозрили в изнасиловании школьницы

В Махачкале экс-чиновника заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы

В Махачкале 33-летнего бывшего сотрудника Кировской администрации заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, экс-чиновник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В 2018 году он во время конфликта ударил соседа ножом, спустя два года открыл стрельбу резиновыми пулями около ресторана в Махачкале. Теперь его заподозрили в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Экс-чиновник находится в розыске. Предположительно, он скрывается в Турции.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области осудят уголовника, изнасиловавшего 17-летнюю попутчицу.