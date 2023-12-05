Силовые структуры
Российского экс-чиновника заподозрили в изнасиловании школьницы
В Махачкале экс-чиновника заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
В Махачкале 33-летнего бывшего сотрудника Кировской администрации заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным источника, экс-чиновник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В 2018 году он во время конфликта ударил соседа ножом, спустя два года открыл стрельбу резиновыми пулями около ресторана в Махачкале. Теперь его заподозрили в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Экс-чиновник находится в розыске. Предположительно, он скрывается в Турции.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области осудят уголовника, изнасиловавшего 17-летнюю попутчицу.