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12:10, 5 декабря 2023Силовые структуры

Сооснователя «Омского гражданского объединения» объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск основателя «Омского гражданского объединения» Родькина

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск сооснователя организации «Омское гражданское объединение» (признана в России иноагентом) Николая Родькина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.

По данным агентства, мужчина разыскивается по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно. Собеседник ТАСС предположил, что дело может быть связано с высказываниями активиста о политике России относительно конфликта на территории Украины и по другим вопросам.

Родькин — сооснователь региональной общественной организации. Он также много раз выступал с защитой прав представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Ранее его дважды штрафовали по административным делам за нарушение закона об иноагентах.

Ранее ведомство объявило в федеральный розыск журналистку Анну Лойко.

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