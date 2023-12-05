Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
8:7
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лутон Таун
Сегодня
23:15 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|15-й тур
22:15, 5 декабря 2023Спорт

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

«Спартак» на своей площадке обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 8:7

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский «Спартак» на своей площадке обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с 15 голами прошла во вторник, 5 декабря. Основное время матча завершилась со счетом 7:7. В составе красно-белых дублями отметились Павел Порядин и Максим Цыплаков, еще по шайбе забросили Николай Голдобин, Даниэль Усманов и Егор Филин. У динамовцев дубль оформил Эрик О'Делл, по голу на свой счет записали Дмитрий Рашевский, Егор Римашевский, Егор Петухов, Даниил Пыленков и Иван Муранов. В овертайме решающую шайбу забросил спартаковец Александр Беляев.

«Спартак» благодаря победе набрал 54 очка и догнал «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции. Команды делят лидерство.

«Спартак» в следующем матче 7 декабря дома сыграет с «Сочи». «Динамо» в тот же день на выезде встретятся с «Северсталью».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о возбудителе и возможна ли новая эпидемия?

      Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

      Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

      «Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

      Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

      Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

      Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

      На Украине подписали закон о налоговых проверках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости