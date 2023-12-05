«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

«Спартак» на своей площадке обыграл «Динамо» в матче КХЛ со счетом 8:7

Московский «Спартак» на своей площадке обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с 15 голами прошла во вторник, 5 декабря. Основное время матча завершилась со счетом 7:7. В составе красно-белых дублями отметились Павел Порядин и Максим Цыплаков, еще по шайбе забросили Николай Голдобин, Даниэль Усманов и Егор Филин. У динамовцев дубль оформил Эрик О'Делл, по голу на свой счет записали Дмитрий Рашевский, Егор Римашевский, Егор Петухов, Даниил Пыленков и Иван Муранов. В овертайме решающую шайбу забросил спартаковец Александр Беляев.

«Спартак» благодаря победе набрал 54 очка и догнал «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции. Команды делят лидерство.

«Спартак» в следующем матче 7 декабря дома сыграет с «Сочи». «Динамо» в тот же день на выезде встретятся с «Северсталью».