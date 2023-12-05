Стало известно о планах США передать Палестине контроль над Газой

Politico: США планируют передать Палестине контроль над Газой после конфликта

В администрации президента США Джо Байдена планируют передать Палестине контроль над сектором Газа по окончании конфликта. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает газета Politico.

Как указали источники издания, сотрудники Белого дома и Госдепартамента США «в многочисленных программных документах и на межведомственных совещаниях» вынашивают планы по стабилизации ситуации в Газе после завершения боев между Израилем и ХАМАС с привлечением коалиции международных сил и передачи контроля реформированной Палестинской автономии.

«Чиновники администрации Байдена на протяжении нескольких недель тихо разрабатывали многоэтапный план послевоенных действий, который предусматривает, что обновленная Палестинская администрация в конечном итоге возьмет на себя управление сектором Газа», — пишет Politico.

Ранее США выступили против призыва Израиля к жителям Газы покинуть регион. Об этом заявила вице-президент страны Камала Харрис. По ее мнению, единственным способом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства и передача сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки.