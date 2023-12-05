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19:22, 5 декабря 2023Наука и техника

В центре Млечного Пути обнаружили внегалактический объект

В окрестностях черной дыры Стрелец А* обнаружили внегалактическую звезду S0-6

Изображение: Miyagi University of Education / NAOJ / phys.org

Астрономы обнаружили звезду рядом со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, которая изначально возникла за пределами галактики. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Japan Academy, Series B, объект внегалактического происхождения впервые был найден в окрестностях черной дыры Стрельца А*.

Известно, что рядом со Стрельцом А* находится множество звезд, которые не могли возникнуть в местной экстремальной среде, поэтому они должны были сформироваться где-то еще, а затем мигрировать к черной дыре. Результаты наблюдений международной группы ученых, возглавляемой астрономами Педагогического университета Мияги (Япония), показали, что некоторые звезды могли прилететь из гораздо более удаленных областей космоса, чем предполагалось ранее.

Исследования проводились с помощью телескопа Subaru в течение восьми лет. Целью стала звезда S0-6, расположенная в 0,04 светового года от сверхмассивной черной дыры. Ее возраст составил около 10 миллиардов лет, а химический состав был аналогичен составу звезд в карликовых галактиках-спутниках Млечного Пути, таких как Малое Магелланово Облако или карликовая неправильная галактика Стрелец.

Согласно наиболее вероятному сценарию, S0-6 изначально находилась в ныне исчезнувшей галактике, которая была поглощена Млечным Путем. За всю свою жизнь звезда должна была преодолеть более чем 50 тысяч световых лет, чтобы достигнуть окрестностей черной дыры. Этот путь не был прямым, а представлял собой спираль, постепенно сближающуюся с центром Млечного Пути.

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      Александр Еникеев
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