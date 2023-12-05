Студент из Ирака пытался выдавить глаз россиянке за отказ продолжать отношения

Студент из Ирака едва не задушил екатеринбурженку из-за отказа в отношениях

Студент из Ирака пытался выдавить глаз и едва не задушил жительницу Екатеринбурга за отказ продолжать отношения с ним. Об этом пострадавшая россиянка рассказала порталу E1.ru.

Девушка пояснила, что они вместе учились и начали встречаться в университете. Через полтора года екатеринбурженка после очередной ссоры с возлюбленным захотела расстаться. Иностранец был против этого: он стал преследовать девушку и угрожать.

«15 ноября приехала вечером домой на улицу Дорожную, поднялась на лифте и заметила, что он стоит в закутке у моей квартиры. Я попыталась убежать к лестнице, но бывший догнал меня на общем балконе, повалил на пол, пытался выдавить глаз и начал душить. Я кричала и отбивалась, кусала его за руки, когда он затыкал мне рот и нос, чтобы я не дышала», — поделилась россиянка.

По ее словам, в момент нападения гражданин Ирака был пьян. Девушке удалось успокоить экс-возлюбленного, только когда она пообещала, что в отношениях все будет хорошо, если он прекратит ее мучить. После этого молодой человек вызвал такси в больницу и повел девушку к машине. Проходившая мимо соседка заметила, что у горожанки идет кровь из глаза и остановилась. Женщине удалось отогнать парня, сказав, что пострадавшая с ним никуда не поедет. В итоге иностранец уехал, а пострадавшая осталась ждать медиков и сотрудников полиции.

В правоохранительных органах Екатеринбурга отметили, что по заявлению девушки была организована проверка. Ее обидчик также написал заявление, в котором обвинил россиянку в клевете.

Ранее сообщалось, что в Туринске Свердловской области начали судить местного жителя, который запер в квартире и избивал возлюбленную, отказавшую ему в сексе.

