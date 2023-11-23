Россиянин запер в квартире и избивал отказавшую ему в сексе девушку

На Урале мужчина запер в квартире и избивал отказавшую ему в сексе возлюбленную

В Туринске Свердловской области будут судить местного жителя, который запер в квартире и избивал возлюбленную, отказавшую ему в сексе. Об этом сообщили порталу E1.ru в уральской прокуратуре.

Россиянин в июне спрятал ключи от жилища, издевался над девушкой и угрожал ей расправой. Пленница пыталась спастись, выпрыгнув из окна на втором этаже. Уралец оттащил ее и ударил по лицу. Со второй попытки девушке удалось сбежать и обратиться за помощью.

В полиции отметили, что во время прыжка из окна девушка получила травмы. Ее обидчика удалось оперативно задержать. Жителю Туринска грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 41-летнего местного жителя, избившего 11-летнюю падчерицу до переломов.

